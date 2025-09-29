День города отметят в парке Талалихина в Подольске

День города будут праздновать два дня — в субботу и воскресенье. Власти округа подготовили насыщенную программу с творческими и спортивными мероприятиями, концертами, экскурсиями, мастер-классами во всех учреждениях муниципалитета.

На открытом воздухе состоятся выступления кавер-групп, в том числе «Заряда», а также веселые активности. Для участников СВО соберут крупную партию гуманитарной помощи.

В субботу празднование пройдет в микрорайоне Климовск в парке «Дубрава». В воскресенье День города будут отмечать в главном парке округа имени Виктора Талалихина.

Годовщина совпадает с Днем памяти Подольских курсантов. В этот день жители округа чтят их подвиг и вспоминают всех, кто защищал Родину. Особое внимание уделяют защитникам сегодняшнего дня.

Также стартовала акция «Подольск помогает». До 3 октября каждый сможет внести свой вклад, передав гуманитарную помощь для участников СВО.