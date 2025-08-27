День города отметили в парке «Меленки» в Павловском Посаде
В Павловском Посаде отметили День города. Для жителей организовали мастер-классы, турниры и концертную программу.
Мероприятие прошло в парке «Меленки». Участниками стали семьи с детьми, молодежь, а также представители старшего поколения. Творческие выступления подготовили воспитанники местных коллективов.
Также на сцене выступил Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры». Он представил новую программу «Музыка в движении», сочетающую разные жанры, настроения и эпохи.
Кроме того, дополнил программу артисты ансамбля ВДВ «Голубые береты». В финале праздника зрителей ждало выступление молодого исполнителя Акмаля.
