Дни открытых дверей пройдут в учреждениях культуры Павловского Посада

Более 200 направлений для дополнительного развития представят учреждения культуры Павловского Посада 30 августа. Там организуют мероприятия в формате Дней открытых дверей.

Жители смогут познакомиться с работой творческих и музыкальных студий, а также интеллектуальных кружков. К примеру, Дни открытых дверей пройдут в Домах культуры «Октябрь», «Филимоновский», «Ленский», Алферовском и Логиновском ЦДК и ряде других.

Также мероприятия состоятся во Дворце культуры «Павлово-Покровский», профильных клубах населенных пунктов, центральном сквере села Рахманово и культурных учреждениях других деревень и поселков.

В этот день все желающие смогут познакомиться с творческими и клубными формированиями, задать вопросы их руководителям и представителям, а также записаться на занятия. Подробности есть на общем сайте.