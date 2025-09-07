День города отметили в Мытищах

В Мытищах отметили День города. Муниципалитету исполнилось 100 лет. Праздничные мероприятия прошли в парке Мира.

Для гостей подготовили множество развлечений: мастер-классы, выставки картин, тематические квесты, выступления цирковых артистов и творческих коллективов.

Особенным моментом стало угощение — всех гостей ждал трехметровый пирог.

В конце вечера прошел концерт, на котором жители и гости муниципалитета пели под знакомые композиции.

