День города отметили в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В Мытищах отметили День города. Муниципалитету исполнилось 100 лет. Праздничные мероприятия прошли в парке Мира.

Для гостей подготовили множество развлечений: мастер-классы, выставки картин, тематические квесты, выступления цирковых артистов и творческих коллективов.

Особенным моментом стало угощение — всех гостей ждал трехметровый пирог.

В конце вечера прошел концерт, на котором жители и гости муниципалитета пели под знакомые композиции.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о  привлечении молодых кадров  в сферу образования.   Андрей Воробьев  отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте