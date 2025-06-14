День города и День России отметили в Воскресенске

Основной площадкой для празднования стал парк усадьбы Кривякино. На сцене прошла церемония награждения выдающихся воскресенцев.
Одной из точек притяжения и особенным украшением стал гала-концерт лауреатов XVI областного фестиваля-конкурса народного танца «Воскресенские вензеля». Уже несколько лет мероприятие проводится именно в Воскресенске.
Вечер завершился концертом творческих коллективов. Жители и гости округа увидели выступление группы «Новые ракеты». Их исполнение любимых хитов не оставило никого равнодушным.