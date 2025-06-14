День города и День России отметили в Воскресенске

Основной площадкой для празднования стал парк усадьбы Кривякино. На сцене прошла церемония награждения выдающихся воскресенцев.

Одной из точек притяжения и особенным украшением стал гала-концерт лауреатов XVI областного фестиваля-конкурса народного танца «Воскресенские вензеля». Уже несколько лет мероприятие проводится именно в Воскресенске.

Вечер завершился концертом творческих коллективов. Жители и гости округа увидели выступление группы «Новые ракеты». Их исполнение любимых хитов не оставило никого равнодушным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.