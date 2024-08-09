День физкультурника отметили в семейном центре в поселке Обухово

В Семейном центре помощи семье и детям в поселке Обухово Богородского городского округа прошли «Веселые старты», приуроченные ко Дню физкультурника. Мероприятие, организованное молодогвардейцами, стало настоящим праздником для подрастающего поколения, подчеркивающим важность здорового образа жизни.

Депутаты Богородского округа Павел Волнов и Ольга Попова также внесли свой вклад в праздник, передав центру спортивный инвентарь, включая баскетбольные и футбольные мячи, бадминтон, гантели, прыгалки и спортивные коврики.

Дети с большим энтузиазмом принимали участие в эстафетах и соревнованиях, играли в хоккей с мячом и активно проявляли свои спортивные навыки. Праздник стал не только возможностью для физической активности, но и способом самовыражения и самосовершенствования для ребят.

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