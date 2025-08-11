День физкультурника отметили в Котельниках

Главный спортивный праздник собрал в Кузьминском лесопарке всех жителей округа, которые любят спорт и знают, что движение — это жизнь. Программа включала множество различных активностей, в которых все желающие смогли попробовать свои силы.

Несмотря на дождливое утро, участники мероприятия получили множество позитивных эмоций. Они сделали энергичную зарядку с сотрудниками МВД России и «Движением первых» Московской области, испытали себя на открытой тренировке по дзюдо, поиграли в народные игры и забавы. Для представителей старшего поколения был организован фестиваль скандинавской ходьбы — популярного и полезного вида активности.

Всех посетителей лесопарка на интерактивной площадке «Русский двор» угощали горячим чаем из самовара и вкусными блинами.

Глава городского округа Михаил Соболев поздравил в Днем физкультурника тренеров, спортсменов и всех причастных. «Занимайтесь спортом, берегите здоровье и оставайтесь такими же активными!» — сказал руководитель муниципалитета.