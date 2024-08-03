День физкультурника отметили на стадионе «Локомотив» в Дмитрове

На стадионе «Локомотив» в Дмитровском городском округе состоялся масштабный спортивный праздник. В нем приняли участие более 500 профессионалов и любителей спорта.

Мероприятие началось с торжественного открытия, на котором участников и гостей поприветствовала исполняющая обязанности начальника управления физической культуры и спорта администрации округа Анна Стародубова.

На главной сцене прошла церемония награждения тренеров и спортсменов спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко. Им вручили юбилейные медали, знаки отличия Минспорта Московской области «Спортивная доблесть» второй степени и благодарственные письма главы Дмитровского городского округа за высокие спортивные достижения.

В рамках праздника прошли командные и личные соревнования по рукопашному бою, дзюдо, скандинавской ходьбе, турниры по футболу, пляжному волейболу и стритболу. Эстафета «Мама, папа, я — спортивная семья» объединила семьи-участники в дружеских состязаниях, а мастер-класс по настольному теннису привлек внимание динамичностью и профессионализмом. В числе участников была команда по скандинавской ходьбе «Активное долголетие».

Глава Дмитрова Илья Поночевный отметил, что округ по праву славится своими спортсменами и спортивными достижениями. Из года в год растет количество людей, занимающихся спортом. И в этом заслуга наших спортивных учреждений, в которых созданы условия для всех возрастных категорий.

Помимо турниров, гости приняли участие в различных физкультурных и спортивных активностях. Так, муниципальные спортивные учреждения представили свои стенды, прошли показательные выступления и открытые тренировки, работали интерактивные площадки, а также состоялись соревнования по гиревому спорту и воркауту.

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