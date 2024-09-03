День двора провели у дома № 12А на проспекте Астрахова в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

При содействии администрации городского округа Мытищи вблизи дома № 12А на проспекте Астрахова организовали День двора. Самым активным жителям вручили грамоты и благодарственные письма. Собравшиеся поучаствовали в конкурсах и мастер-классах.

В Мытищах продолжают отмечать вместе дни деревень, микрорайонов, дворов. Так, у дома 12А на проспекте Астрахова провели День двора, на котором собрались и жители соседних дворов и улиц.

По словам первого заместителя главы городского округа Мытищи Людмилы Ивановой, такие праздники укрепляют соседские взаимоотношения. Она также вручила активистам жилого комплекса «Новое Медведково» грамоты и благодарственные письма.

В День двора творческие коллективы подготовили для жителей развлекательную программу. Все желающие приняли участие в мастер-классах и конкурсах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА

За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми

Лидер России по новым школам. Почему Подмосковье — в топах по образованию

«Гром» с небес. Что известно о российском гибриде ракеты и авиабомбы

Jamal Awad

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте