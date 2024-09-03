День двора провели у дома № 12А на проспекте Астрахова в Мытищах

При содействии администрации городского округа Мытищи вблизи дома № 12А на проспекте Астрахова организовали День двора. Самым активным жителям вручили грамоты и благодарственные письма. Собравшиеся поучаствовали в конкурсах и мастер-классах.

В Мытищах продолжают отмечать вместе дни деревень, микрорайонов, дворов. Так, у дома 12А на проспекте Астрахова провели День двора, на котором собрались и жители соседних дворов и улиц.

По словам первого заместителя главы городского округа Мытищи Людмилы Ивановой, такие праздники укрепляют соседские взаимоотношения. Она также вручила активистам жилого комплекса «Новое Медведково» грамоты и благодарственные письма.

В День двора творческие коллективы подготовили для жителей развлекательную программу. Все желающие приняли участие в мастер-классах и конкурсах.

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