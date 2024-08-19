День двора прошел в микрорайоне имени Шитикова в Мытищах

В эту субботу жители микрорайона имени Шитикова собрались вместе со своими семьями и соседями, чтобы отпраздновать день соседства. На мероприятии присутствовали люди разных возрастов, профессий и увлечений, но всех их объединяла одна цель — любовь к своему дому.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина поздравила присутствующих с этим важным событием и отметила, что подобные мероприятия играют ключевую роль в укреплении соседских отношений, а также в воспитании уважения и взаимопонимания между жителями.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов подчеркнул, что главная цель праздника — создать атмосферу, в которой люди могут познакомиться друг с другом и зарядиться положительными эмоциями.

В ходе праздника самые активные и неравнодушные жители были награждены благодарностями от главы городского округа Мытищи и председателя Совета депутатов за их вклад в жизнь района.

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