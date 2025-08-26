День двора прошел у дома № 5 по улице Разведчика Абеля в Мытищах
Тематический праздник провели на площадке двора многоквартирного дома № 5 по улице Разведчика Абеля в Мытищах. Гости приняли участие в танцах и состязаниях.
День двора уже стал традиционным праздником в округе. Участники пришли целыми семьями. Дети и взрослые участвовали в состязаниях, мастер классах, угощались вкусностями и танцевали под энергичные треки.
Гостей праздника приветствовали заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов. Они отметили, что любой двор — это место встречи друзей и соседей и пожелали всем добра и единства.
Кроме того, в этот день состоялась торжественная церемония награждения самых активных жителей дома.
«Все мы отлично провели время, получили море положительных эмоций и впечатлений, стали еще ближе друг к другу», — поделился местный житель.