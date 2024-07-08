День двора отпраздновали на Троицкой улице в Мытищах

Жители дома № 9 на улице Троицкой в Мытищах отметили день двора. Горожане принимали участие в играх и флешмобах.

День двора прошел в семейном формате. Он объединил людей всех возрастов и профессий. На протяжении праздника все желающие могли принять участие во флешмобе «Мы — Мытищи», сделать аквагрим, создать значок, посвященный семье, и принять участие в играх.

Самым активным вручили благодарственные письма главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой. На праздник пришли ее заместитель Елена Сетракова и депутат Олег Галайда. Они отметили, что подобное времяпровождение помогает найти друзей среди соседей и воспитать в детях уважение к окружающим.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе развивается событийный туризм. Календарь мероприятий запланирован до сентября. Для гостей подготовили новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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