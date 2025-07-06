День двора отметили в Мытищах

В городском округе Мытищи на двух площадках отметили День двора. Праздничные мероприятия с участием артистов творческих учреждений прошли у первого корпуса дома № 47 на Новомытищинском проспекте и вблизи дома № 5 по улице Сукромке.

По словам заместителя главы городского округа Мытищи Александра Хаюрова, такие мероприятия помогают жителям дворов знакомиться с соседями, налаживать хорошие взаимоотношения. Кроме того, подобные праздники укрепляют связь горожан с сотрудниками администрации муниципалитета и специалистами управляющих компаний.

Самым активным жителям двух дворов вручили грамоты и благодарственные письма от имени главы городского округа Мытищи и местного Совета депутатов. Для самых маленьких подготовили интерактивную развлекательную программу с мастер-классами от мытищинского Библиотечно-информационного центра и Культурно-информационного центра «Леонидовка».