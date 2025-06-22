День двора отметили на улице Коминтерна в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Жители дома № 22 на улице Коминтерна 21 июня провели выходной на свежем воздухе, отметив День двора в компании семей и соседей. Такие мероприятия способствуют укреплению добрососедских отношений и активному участию в жизни своего дома и микрорайона.

С приветственными словами к собравшимся обратились заместитель главы городского округа Виктория Слизская и депутат Совета депутатов Вячеслав Воробьев, пожелав всем теплых и дружных отношений. За многолетнюю общественную работу благодарностями главы городского округа Мытищи и председателя Совета депутатов были отмечены самые активные и неравнодушные жители.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Для участников праздника творческие студии КИЦ «Леонидовка» подготовили музыкальную и анимационную программы, а также мастер-классы. Особую активность и позитив проявили юные жители дома, ставшие главными героями торжества.

День двора стал отличным поводом для соседей собраться вместе, пообщаться и поддержать традиции добрососедства.

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