День добрых соседей прошел в сквере «Вишневый сад» в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

На территории сквера «Вишневый сад» в Воскресенске состоялось яркое мероприятие, организованное партией «Единая Россия» в рамках проекта «Городская среда». Праздник, посвященный Дню добрых соседей, стал отличным поводом для жителей района весело провести время вместе с детьми, найти новых друзей и укрепить добрососедские отношения.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов вместе с активистами и сторонниками партии устроили насыщенную программу для всех присутствующих. Особенно радовались празднику дети, которым подготовили интересные игры, танцы и веселая анимация.

Сергей Слепов выразил благодарность жителям за отзывчивость, дружелюбие и готовность помогать друг другу. Он призвал всех продолжать традиции добрососедства и стремиться к созданию гармоничной и радостной общей среды.

Отметим, что мероприятие стало ярким примером того, как совместные усилия могут сплотить сообщество и создать атмосферу радости и взаимопонимания.

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