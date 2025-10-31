День добровольца Московской области отметили в Лосино-Петровском округе

В этом году День добровольца стал особенным праздником. Движение «Волонтеры Подмосковья» отметило свой пятилетний юбилей.

За это время организация сплотило вокруг себя более 130 организаций и десятки тысяч неравнодушных людей. Одним из них является житель Лосино-Петровского округа Александр Коган. К празднику он получил благодарственное письмо от Министерства информации и молодежной политики Московской области за большой личный вклад в развитие добровольчества.

Александр Коган работает в «Биокомбинатовской ЦКС», участвует в культурной жизни округа, а в свободное время полетел на другой конец страны, чтобы в составе команды из 80 таких же смельчаков помогать ликвидировать последствия разлива нефти в Черном море.

Глава Лосино-Петровского округа поздравил волонтеров с праздником. «Пусть ваша энергия никогда не иссякает!» — пожелал активистам Сергей Джеглав.