День детского футбола отпраздновали в Химках

День детского футбола отмечают во всем мире 19 июня. По этому случаю в округе пройдут праздничные мероприятия и спортивные состязания.

Химки считаются столицей футбола в Подмосковье. В округе тренируются свыше 30 детских команд и 300 спортсменов. Спортцентры регулярно организуют турниры, эстафеты и масштабные праздники. Так, «Кубок Флагов» проходит в округе уже восемь лет. Участие в нем принимают футболисты из Луганска и Белоруссии.

Также в Химках традиционно проводят соревнования по футболу в честь вратаря Игоря Акинфеева. Бороться за победу в город приезжают команды из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани, Ростова-на-Дону и Минска. Спортсмены из Китая и Бразилии тоже приезжали на турнир в этом году.

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