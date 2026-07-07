День деревни Веселево отметили в Наро-Фоминском округе

В деревне Веселево состоялся праздник, посвященный Дню деревни, который прошел в душевной, семейной атмосфере. Гостей и жителей ожидала ярмарка с традиционными угощениями, мастер-классы, концертная программа и чествование активных односельчан.

Праздник начался с ярмарки, где посетителей угощали медом, блинами, пирогами и домашней выпечкой. Желающие могли научиться делать куклу Радостею — оберег, который, по поверью, приносит радость в дом.

С приветственными словами к жителям обратились начальник территориального управления Верея Антон Миняев и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов. Они вручили благодарственные письма активным жителям деревни, отметив их вклад в развитие населенного пункта. Особо трогательным моментом стало чествование самого юного жителя — Ивана Максимовича Морозова, родившегося 1 июля, которому и его семье были адресованы отдельные поздравления.

Для гостей выступили артисты ЦДК «Звезда» и Дома культуры «Веселево», создав праздничное настроение песнями и танцами. Завершилось мероприятие веселой лотереей: дети получили забавные подарки, а взрослые разыграли сельскохозяйственную продукцию от местных организаций и другие полезные призы.

По общему мнению участников, День деревни удался на славу. Праздник объединил поколения и укрепил местные традиции, став ярким событием для всей округи.