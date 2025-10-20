День деревни Ратчино отметили в Воскресенске

На празднике в местном доме культуры собрались жители всех возрастов. В фойе гостей ждал приятный сюрприз — ароматный чай и свежая выпечка.

Мероприятие посетили почетные гости — депутат окружного совета Юлия Маркина, глава отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура, начальник Фединского территориального отдела Игорь Дорошкевич и руководитель патриотического благотворительного сектора «Вектор» Александр Бутченко.

На празднике чествовали самых уважаемых жителей деревни. Подарки вручили новорожденным и молодым семьям, а также долгожителям, чей жизненный опыт и мудрость являются примером для подражания.

Для юных гостей был организован мастер-класс по изготовлению брошей и значков. Дети с удовольствием мастерили оригинальные украшения своими руками.

Праздничный концерт подготовили коллективы ВКМЦКиТ «Истоки». Для зрителей выступили вокальный коллектив «Конфетти», Виолетта Девяткина, Ксения Гурман, Светлана Воронцова, Ксения Балалаева, Сергей Молодцов, хореографический ансамбль «Каблучок». Особым подарком было выступление фольклорного театра «Вечерка» Дома культуры поселка Хорлово.

Одним из самых запоминающихся моментов праздника стала лотерея с ценными призами для участников программы «Активное долголетие».