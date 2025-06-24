День деревни Пирогово отметили в Мытищах

Дни деревни проходят в Мытищах регулярно в разных локациях округа. Добрая традиция добралась и до деревни Пирогово. Уютный и почти семейный праздник отметили местные жители. Исполняющий обязанности начальника территориального управления администрации Мытищ Ольга Бибикова и представители депутатского корпуса поздравили всех присутствующих и пожелали развития и процветания их деревни.

Самые активные и инициативные жители Пирогова получили заслуженные грамоты и благодарственные письма. Много пожеланий было и в адрес долгожителей. После торжественной части всех ждала развлекательная программа — конкурсы, мастер-классы, музыкальные и танцевальные номера местных коллективов и приглашенных артистов. Жители и гости деревенского праздника остались довольны.

Подобные мероприятия помогают сохранить культурные ценности и укрепить дружеские отношения между соседями. День деревни — это визитная карточка населенных пунктов.