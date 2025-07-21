День деревни Муракино отметили в Мытищах

Традиционный праздник объединил всю деревню. Жителей душевно поздравили заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов и депутат Совета депутатов Григорий Шаповалов.

Мероприятие стало настоящим днем единства для всех, кто полюбил и остался жить в этом населённом пункте.

«Оставайтесь такими же дружными и сплоченными. Уверен, что ваша деревня будет только расти и процветать. Сюда будут приезжать новые семьи, которые смогут внести свой вклад в развитие сельских территорий», — поздравил собравшихся Артур Суворов.

Активным жителям вручили благодарственные письма и грамоты. Добрые слова прозвучали и в адрес долгожителей.

Развлекательную программу провели насыщенно и разнообразно. Гости праздника смогли посетить мастер-классы, поучаствовать в интерактивных играх, насладиться концертом творческих коллективов Центра культуры «Подмосковье» и традиционным чаепитием.