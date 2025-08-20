День деревни Гора отметили в Павловском Посаде 19 августа
День деревни Гора прошел в Павловском Посаде 19 августа. Жители собрались вместе, чтобы отметить повод и чествовать тех, кто особенно активно вносит вклад в развитие малой Родины.
Для гостей выступили коллективы и солисты Павлово-Посадского округа — их зажигательные номера создали атмосферу веселья и объединения и не оставили равнодушными ни взрослых, ни детей. В ходе праздника особо отметили старосту деревни Олесю Андреевну Сотсковую: ей вручили благодарственное письмо «Успех в единстве поколений» за активное участие в общественной жизни.
Деревня Гора расположена в центральной части городского округа, примерно в двух километрах к юго‑востоку от города Павловский Посад; высота над уровнем моря — 135 метров. К деревне приписаны два СНТ, ближайшие населенные пункты — деревни Евсеево, Улитино и Щекутово. Название населенного пункта происходит от слова «гора» — «участок высокого берега реки».
Исторически Гора входила в разные административные образования: в 1926 году — в Улитинский сельсовет Павлово-Посадской волости Богородского уезда Московской губернии; с 1929 года — в составе Павлово-Посадского района Орехово-Зуевского округа Московской области, а с 1930 года — в составе Павлово-Посадского района Московской области после упразднения округа.
До муниципальной реформы 2006 года деревня входила в состав Улитинского сельского округа; с 2004 по 2017 годы — в Улитинское сельское поселение. Ранее в деревне также имелась часовня.