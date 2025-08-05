День деревни Елкино отметили в Воскресенске

Праздничная программа ко Дню деревни Елкино прошла в Воскресенске. На ней наградили активных жителей населенного пункта.

На сцене выступили воспитанники образцового коллектива «Фольклорный театр „Вечерка“ и хореографического коллектива „Отражение“, вокалисты дома культуры рабочего поселка Хорлово и саксофонист Георгий Лебедев.

С праздником жителей поздравили председателя Совета депутатов Сергей Матвиенко, заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и участник боевых действий Олег Стегура.

В этот день награды получили жители, внесшие большой вклад в развитие деревни, юбиляры-долгожители и юбиляры семейной жизни. Отметили и тех, чьи дома и приусадебные участки можно назвать образцовыми.

Также провели розыгрыш подарков в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Кроме того, у Дома культуры организовали игровую программу с мастер-классами, аттракционами, чаепитием и дискотекой.