День беременных отметят в Мытищах 11 октября

Праздник, который пройдет 11 октября в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина, проведет благотворительный фонд «Свет материнства». Гости мероприятия с 12:00 до 5:00 смогут принять участие в разнообразных музыкальных, творческих и развивающих активностях, а также увлекательных мастер-классах от опытных специалистов.

Участницы смогут раскрыть свой художественный потенциал на творческом мастер-классе «Райская птица» от художницы Марии Русской, в флористическом «Консервируем лето» от Татьяны Борисовны, в мастер-классе по рукоделию «Веселые носочки» от матери пятерых детей Оксаны, а также пройти «Психологические игры» со специалистом фонда Ольгой Румянцевой из центра «Подзарядка».

Параллельно с мастер-классами будут работать зона пеленания, фотовыставка «Выбор в пользу жизни», творческая зона для детей. Вход на мероприятие свободный.