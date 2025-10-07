День беременных отметили в роддомах и перинатальных центрах Подмосковья

Всероссийский День беременных отмечается 7 октября. В роддомах и перинатальных центрах Подмосковья прошли мероприятия, приуроченные к этому празднику. Для будущих мам организовали дни открытых дверей, лекции и экскурсии, касающиеся родов и первых месяцев жизни ребенка.

В Московской области уделяют особое вниманию медицинской помощи женщинам, ожидающих появления детей. В женских консультациях даже есть возможность получить индивидуальное сопровождение под руководством профессионала. Он поможет записаться на прием, скрининг, консультации к врачам и ответит на все интересующие вопросы.

«Ежегодно мамами в Московской области становятся более 70 тысяч женщин и важно, чтобы каждая была окружена вниманием и заботой», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подробнее узнать о системе родовспоможения Подмосковья можно на специализированном интернет-портале. Также для беременных работает единый кол-центр по номеру 8 (800) 550-30-03. Специалисты принимают звонки бесплатно и консультируют будущих мам с 8:00 до 20:00.