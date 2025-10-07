День беременных отметили в Одинцове

В Женской консультации Одинцовской областной больницы провели встречу для будущих мам. Участницам рассказали о родах, схватках, а также ответили на их вопросы.

На встречу пригласили члена молодежного совета Уполномоченного по правам человека Московской области Екатерину Мокроусову. Она рассказала, какие права имеет беременная женщина в Москве и Московской области, куда обратиться, если права будущей мамы ущемляются, как и где искать необходимую информацию. Девушки могли задать интересующие вопросы, рассмотреть вместе с Екатериной индивидуальные ситуации и получить ценные советы. Также с беременными пообщалась психолог.

В России два раза в год отмечают День беременных – 7 апреля и 7 октября. Он направлен на внимание к беременным. В этот день чествуют женщин и поддерживают их, а также дарят ценные подарки.