«День арбуза» отметили в городском парке в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

В парке культуры и отдыха городского округа Лосино-Петровский прошел настоящий праздник «День арбуза». Гости смогли потанцевать, поучаствовать в конкурсах и эстафетах.

Дети с особенным восторгом принимали участие в различных активностях. Участники фестиваля отметили, что очень приятно, что в городском округе проходят такие интересные мероприятия.

В завершение праздника всех участников угостили вкусным и сочным арбузом, что стало отличным финалом этого яркого события. Отметим, что праздник состоялся при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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