Демонстрационный экзамен ГИА проведут для подмосковных студентов | 360°

17 мая 2024, 14:54
Демонстрационный экзамен ГИА проведут для подмосковных студентов
Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации стартовал в колледже «Подмосковье». Участники подтвердят свою квалификацию на практике.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, для выпускников создадут условия, с которыми они столкнутся своей будущей профессии. Экзамен пройдет на современном профессиональном оборудовании в мастерских. Так, на одной из площадок ребята выполнят техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей.
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Их рабтуа оценят экспертная группа, в состав которой войдут представители других образовательных учреждений и партнеры-работодатели.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.
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