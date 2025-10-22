Делегация Подмосковья обменялась опытом цифровизации с коллегами из Казани

Представители Московской области посетили с рабочим визитом Казань. Возглавила делегацию региона министр госуправления, ИТ и связи Надежда Куртяник. Ключевой целью поездки стало обсуждение внедрения цифровых решений в городское хозяйство и применение ИИ.

В ходе визита гостям рассказали о работе Центра городской трансформации Казани. Их познакомили с функционалом ситуационного центра и реализованными проектами.

Также коллеги из Татарстана поделились методами оценки эффективности и успешным опытом вовлечения горожан в принятие решений, касаемых столицы.

Внимание уделялось и сложностям при внедрении новых подходов, программам обучения для сотрудников, реорганизации центра по блокам и инструментам для работы с каждым из них.

Кроме того, Подмосковью предоставили пошаговый алгоритм для внедрения современных решений.

После делегация Московской области посетила ИТ-парк имени Башира Рамеева. Здесь специалисты увидели лучшие примеры развития цифровой среды республики, выдающиеся инфраструктурные решения и проекты резидентов.