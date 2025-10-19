Делегация медиков из Белоруссии посетила НИКИ детства в Мытищах

В Научно-исследовательский клинический институт детства в Мытищах приехала делегация медицинских специалистов из Республики Беларусь. Гости познакомились со структурой, оснащением и возможностями учреждения здравоохранения.

Медики из Белоруссии посетили отделения медицинской реабилитации, кардиологии и реанимации института детства. На встрече с коллегами из городского округа Мытищи они обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

«Международный диалог и взаимное обогащение профессиональным опытом — ключ к повышению качества детской медицинской помощи в целом. Мы открыты к партнерству и рады делиться знаниями», — подчеркнула директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

