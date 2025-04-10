Делегация из Ульяновской области посетила промышленные предприятия в Люберцах

Заместитель губернатора Ульяновской области Владимир Разумков и министр промышленности, инвестиций и науки Сергей Васин осмотрели промышленные предприятия муниципалитета. Они познакомились с деятельностью производств в Люберцах и поделились своим опытом.

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что гости из Ульяновской области побывали в «Группе компаний РГ», где выпускают автомобили специального назначения, прицепы и полуприцепы. Делегация также ознакомилась с работой научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина — мирового лидера в создании систем жизнеобеспечения и аварийного спасения пилотов.

Промышленный потенциал Люберец был презентован в формате круглого стола. Коллеги в свою очередь рассказали принимающей стороне о ведущих производствах Ульяновской области. Владимир Волков подчеркнул, что такой обмен опытом выльется в новые возможности для развития предприятий.

«Благодарю всю делегацию региона за плодотворную работу и интерес к деятельности люберецких предприятий!» — подытожил глава муниципалитета.