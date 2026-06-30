Делегация из Наро-Фоминска поучаствовала в праздновании Дня города в Бобруйске

Делегация Наро-Фоминского округа 27–28 июня посетила город-побратим Бобруйск в Республике Беларусь, который отметил 639-летие со дня основания и 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Наро-Фоминск представляли заместитель главы округа Андрей Ковалько и председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.

Гостей из Наро-Фоминска и других городов-побратимов встретили по белорусской традиции хлебом-солью. Для делегаций организовали экскурсию по городу и памятные мероприятия на площади Победы, где состоялось возложение цветов к памятнику-танку на могиле генерал-майора Бориса Бахарова. Завершилась программа торжественным приемом, который провел глава Бобруйска Максим Гурин.

В рамках праздничных мероприятий прошел международный фестиваль «Венок дружбы». Наро-Фоминский округ представили образцовый коллектив «Театр песни „Лилиум“», солисты Елена Маланчук, Валентина Васильева и Федор Токарев, а также танцевальный коллектив «Шоу-Тайм». Представители Апрелевки были удостоены приза за оригинальность в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Пусть нашей дружбы хоровод танцуют куклы».

Наро-Фоминский округ и Бобруйск на протяжении многих лет поддерживают партнерские отношения, развивая сотрудничество в экономике, культуре, образовании и спорте. Одной из добрых традиций стали взаимные визиты официальных делегаций и участие творческих коллективов в совместных международных мероприятиях.