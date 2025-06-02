Делегации из городов-побратимов посетили Наро-Фоминск

Гости из нескольких регионов России и других стран приехали в Наро-Фоминск. Визиты приурочили ко Дню округа и Дню города воинской славы Наро-Фоминск.

Праздник отмечают уже в восьмой раз. Торжественное мероприятие прошло в выставочном зале Центрального дворца культуры «Звезда».

Участниками стали представители администрации Наро-Фоминского городского округа. Также на праздник приехали гости из Бобруйска в Белоруссии, Фошаня в Китайской Народной Республике, а также Балтийска, Вязьмы, Грозного, муниципального района Сокольники города Москвы, поселка Кантемировка Воронежской области и города Чистополь Татарстана.

Также в этот день подписали соглашение о шефстве Наро-Фоминского городского округа над единственным в России патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин». Сторонами стали глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ и командир, капитан второго ранга Кирилл Ткаченко.

«Уверен, что это сыграет огромную роль в военно-патриотическом воспитании молодого поколения. Флаг Наро-Фоминска экипаж корабля уже водрузил на Земле Франца-Иосифа, а после завершения ходовых испытаний, к 100-летнему юбилею нашего города, будем ждать его флаг и на Северном полюсе!» — добавил Роман Шамнэ.

Кроме того, глава округа вручил знаки отличия и документы трем новым почетным гражданам муниципалитета. Ими стали заслуженный работник здравоохранения России, участник боевых действий, военный врач Александр Муркин, директор ФОК «Мелодия», муниципальный депутат Виталий Тамаркин и сенатор Российской Федерации Андрей Епишин.

Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов также вручил знак «За верность Подмосковью» Роману Шамнэ.