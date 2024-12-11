Дед Мороз в 30-метровом фургоне привезет новогоднюю ель из Подмосковья в Кремль

Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль из Можайска. Дед Мороз перевезет лесную красавицу в 30-метровом фургоне. В полночь дерево прибудет на Соборную площадь, где ее украсят яркими игрушками и бусами. Перед отправкой дерева в округе прошел масштабный праздник с концертами и мастер-классами.

Праздничное дерево доставят на Соборную площадь через Спасские ворота Кремля, которые открывают только по особым случаям. После этого ель украсят гирляндами, шарами и игрушками.

«Елку готовили два дня — каждую веточку притягивали веревкой к стволу, чтобы ни одна не сломалась. Все тщательно закрепили, так что можно отправляться в путь», — сказал Дед Мороз.