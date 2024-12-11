Дед Мороз в 30-метровом фургоне привезет новогоднюю ель из Подмосковья в Кремль
Главную новогоднюю ель России отправили из Подмосковья в Кремль
Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль из Можайска. Дед Мороз перевезет лесную красавицу в 30-метровом фургоне. В полночь дерево прибудет на Соборную площадь, где ее украсят яркими игрушками и бусами. Перед отправкой дерева в округе прошел масштабный праздник с концертами и мастер-классами.
Праздничное дерево доставят на Соборную площадь через Спасские ворота Кремля, которые открывают только по особым случаям. После этого ель украсят гирляндами, шарами и игрушками.
«Елку готовили два дня — каждую веточку притягивали веревкой к стволу, чтобы ни одна не сломалась. Все тщательно закрепили, так что можно отправляться в путь», — сказал Дед Мороз.
Отправка ели сопровождалась праздничной программой. Для гостей провели мастер-классы, концерт, организовали детскую анимацию и театрализованное представление.
Главную елку страны спилили в Можайске в начале недели. Ее высота составляет 30 метров — такой она выросла за 90 лет. Лесники приметили яркое дерево еще 10 лет назад — все это время за ним бережно ухаживали, чтобы подготовить к празднику.
«Это уже третья ель из Можайского округа, которая отправилась на Соборную площадь. Она самая красивая и достойная. Пусть доставит детишкам огромное удовольствие в новогодние праздники, пусть порадует всю страну», — сказал директор Бородинского филиала «Мособллес», лесничий Махач Ширинов.
Живую ель устанавливают в Кремле с 1996-го года, а с 2007-го года ее доставляют исключительно из Подмосковья.
После праздников из ствола и ветвей главного праздничного дерева изготовят сувениры, а ветки и хвоя пойдут на корм для животных в зоопарке. Семена упакуют для использования на экологических уроках в школах.