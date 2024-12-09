Многолетняя традиция. Главную новогоднюю ель России привезут в Кремль из Подмосковья

Главную новогоднюю ель России спилили в Подмосковье

Фото: Сергей Хакимов

Новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Кремля, спилили у можайской деревни Знаменки. 30-метровую красавицу отправят в Москву на праздничном автопоезде и провезут через Спасские ворота в ночь с 11 на 12 декабря.

«Очень большая работа проведена. Специалисты лесного хозяйства выбирали из нескольких деревьев в этом и других округах — был настоящий конкурс. Кремлевскую елку, которая будет стоять на Соборной площади, украсят в русском стиле», — рассказал представитель Управления делами президента России Павел Зубов.

Фото: Сергей Хакимов

С 2007 года главную новогоднюю ель страны традиционно привозят из Подмосковья. При выборе учитывают высоту, обхват ствола, внешнюю красоту. Удобное расположение дерева также играет важную роль.

Фото: Сергей Хакимов

«Для нас это большая ответственность, важный день в истории нашего лесничества. Уже третий раз выбирают главное новогоднее дерево в Можайске. Проделана большая работа. Мы начали ее еще летом совместно с коллегами и общественниками», — сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Фото: Сергей Хакимов

Комиссия просмотрела 25 деревьев.

«В течение четырех месяцев весь наш филиал занимался поиском самой лучшей ели. Ее хвоя должна быть зеленой, а внешний вид — идеальным. Еще в июне мы наткнулись на это дерево. Изучили состояние, возраст, высоту. В итоге предложили ее как одну из претенденток», — рассказал директор Бородинского филиала «Мособллеса» Махач Ширинов.

В день спила у дерева устроили праздник, на котором выступили участники местных творческих коллективов.

Фото: Сергей Хакимов

В сердце столицы ель доставит автопоезд. В Кремле она простоит вплоть до Крещения, а затем семена дерева упакуют и высадят по всей стране. Из ствола и ветвей сделают сувениры, кормушки и даже хоккейные клюшки. Ветки и хвоя пойдут на подкормку животных в зоопарках.

На месте срубленной ели высадят молодые хвойные деревца.

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