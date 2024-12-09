Многолетняя традиция. Главную новогоднюю ель России привезут в Кремль из Подмосковья

Новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Кремля, спилили у можайской деревни Знаменки. 30-метровую красавицу отправят в Москву на праздничном автопоезде и провезут через Спасские ворота в ночь с 11 на 12 декабря.

«Очень большая работа проведена. Специалисты лесного хозяйства выбирали из нескольких деревьев в этом и других округах — был настоящий конкурс. Кремлевскую елку, которая будет стоять на Соборной площади, украсят в русском стиле», — рассказал представитель Управления делами президента России Павел Зубов.

С 2007 года главную новогоднюю ель страны традиционно привозят из Подмосковья. При выборе учитывают высоту, обхват ствола, внешнюю красоту. Удобное расположение дерева также играет важную роль.

«Для нас это большая ответственность, важный день в истории нашего лесничества. Уже третий раз выбирают главное новогоднее дерево в Можайске. Проделана большая работа. Мы начали ее еще летом совместно с коллегами и общественниками», — сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Комиссия просмотрела 25 деревьев.

«В течение четырех месяцев весь наш филиал занимался поиском самой лучшей ели. Ее хвоя должна быть зеленой, а внешний вид — идеальным. Еще в июне мы наткнулись на это дерево. Изучили состояние, возраст, высоту. В итоге предложили ее как одну из претенденток», — рассказал директор Бородинского филиала «Мособллеса» Махач Ширинов.

В день спила у дерева устроили праздник, на котором выступили участники местных творческих коллективов.