Датчики дыма бесплатно установят в квартирах многодетных семей в Мытищах

В Мытищах продолжается работа по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе. За счет средств муниципального бюджета автономными дымовыми пожарными извещателями бесплатно оснащают квартиры многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Автономный дымовой пожарный извещатель — компактное устройство, которое крепится к потолку и реагирует на появление дыма на ранней стадии возгорания. Прибор подает громкий звуковой сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека, и дает жильцам время для эвакуации. Стоимость устройства невелика, а его эксплуатация не требует специальных навыков, однако эффективность прибора в предупреждении гибели людей при пожарах подтверждена многолетней практикой.

Необходимость этих мер подтверждается статистикой. По данным за период с 2021 по 2025 год, на пожарах в Мытищах погибли семеро детей, еще четверо получили травмы. Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнем и неисправность печного оборудования.

Помимо технической защиты жилья, в округе ведется профилактическая работа. На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав регулярно обсуждаются вопросы безопасности семей. В родительских чатах и группах всех образовательных учреждений размещают памятки по правилам пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС России рекомендуют устанавливать датчики дыма не только льготным категориям граждан, но и всем жителям Подмосковья. Своевременно обнаруженный пожар позволяет спасти не только имущество, но и жизни близких.