Чтения стихов великих русских поэтов прошли в библиотеке № 8 в Королеве

В библиотеке Королева прошли громкие чтения, посвященные творчеству великих русских поэтов Сергея Есенина и Михаила Лермонтова. Мероприятие приурочили к их дням рождения, которые отмечаются в октябре.

Перед началом чтения участники мероприятия сделали специальные упражнения для артикуляции, что позволило им лучше подготовиться к выразительному чтению.

Кроме того, они познакомились с необычными скороговорками и разобрали значения всех знаков препинания в текстах.