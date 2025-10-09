Чтения стихов великих русских поэтов прошли в библиотеке № 8 в Королеве
В библиотеке Королева прошли громкие чтения, посвященные творчеству великих русских поэтов Сергея Есенина и Михаила Лермонтова. Мероприятие приурочили к их дням рождения, которые отмечаются в октябре.
Перед началом чтения участники мероприятия сделали специальные упражнения для артикуляции, что позволило им лучше подготовиться к выразительному чтению.
Кроме того, они познакомились с необычными скороговорками и разобрали значения всех знаков препинания в текстах.
В уютном читальном зале ребятам рассказали о жизни и творчестве великих поэтов, а затем провели громкие чтения стихов Есенина и Лермонтова, воспевающих природу России и родной край. Эти произведения по-прежнему актуальны и востребованы читателями разного возраста.
Занятие прошло в современном пространстве обновленной библиотеки № 8, где созданы комфортные условия для обучения и творчества.
Узнать о предстоящих мероприятиях можно на сайте и на портале Мое Подмосковье.