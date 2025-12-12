Четыре школьника получили первые паспорта в Истре в День Конституции

В праздничной обстановке в здании администрации муниципального округа Истра четыре подростка получили первые документы, удостоверяющие личность. Отметим, что с начала года торжественные церемонии вручения паспортов прошли еще для 55 детей.

Глава Истры Татьяна Витушева передала ребятам документы и поздравила с этим важным событием. Она выступила перед собравшимися с напутственным словом.

«Это не обычная формальность, это все-таки рубеж, открывающий перед вами, дорогие юные сограждане, новую главу жизни, наполненную гражданской ответственностью, гарантированными правами и перспективами. И все это дарует, конечно, наша великая страна Россия. И я очень хочу, чтобы вы всегда всей своей жизнью прославляли Родину и Истринский муниципальный округ. Поздравляю вас!» — сказала Татьяна Витушева.

Отметим, что в Истринском округе подобный формат вручения документов давно превратился в добрую традицию. В прошлом году свои первые документы получили 99 молодых жителей муниципалитета.