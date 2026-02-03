Чествование победителей конкурсов и соревнований прошло в Мытищах

Традиционное мероприятие «Звезды пьедестала» состоялось 31 января в ЦК «Подмосковье». Отметили победителей российских и международных конкурсов, фестивалей и соревнований, прошедших в 2025 году.

Слова признания услышали участники творческих коллективов, в который раз продемонстрировавшие свое мастерство и добившиеся выдающихся результатов. Клубные формирования Мытищ, объединяющие более 350 человек, принесли округу больше 70 наград.

Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи Алексей Тюрин обратился к собравшимся с теплыми словами поздравлений, вручив благодарственные письма и почетные грамоты виновникам торжества.

Завершилась торжественная часть концертом «Звезды пьедестала», который не только подвел итоги года, но и еще раз показал, что мытищинцы по праву становятся победителями на конкурсных площадках различного уровня.