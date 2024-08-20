Честность и трудолюбие. Фермер из Подмосковья Юрий Цветков назвал главные слагаемые успеха сельского бизнеса
Житель Щелкова Юрий Цветков рассказал о развитии семейной фермы
За несколько лет «Ферма Цветковых» в Щелкове организовала полный цикл молочного производства, открыла фирменные магазины и начала поставлять свою продукцию в крупные сети. О том, как при поддержке государства развивается семейный бизнес, заместитель генерального директора фермы Юрий Цветков рассказал в программе «Земельный вопрос» с Яной Фомичевой.
«Мы начали заниматься сельским хозяйством в 2014 году, в Рязани. В 2018 году решили, что нам нужно делать полный цикл производства — от заготовки кормов до продуктов на полках магазинов. Переехали в Подмосковье и шестой год мы занимаемся этим направлением. Это семейный бизнес: мама, отец и я. Сейчас мы — самое крупное КФХ в Московской области по животноводству. У нас более 800 голов коров, своя переработка, свои магазины, продукция представлена в крупных сетях. Развиваемся дальше», — рассказал Юрий.
Когда переехали в Московскую область, нашли в Щелкове заброшенную ферму, которую можно было восстановить. Понравилась логистика и близость к Москве. В 2018 году получили грант «Семейная ферма» — около 36 миллионов — от Подмосковья. На эти деньги восстановили один из корпусов, купили технику и оборудование, расширили поголовье.
Постепенно фермеры решили важный вопрос с землей. С этим тоже помогли в правительстве региона.
«Сейчас у нас около 20 участков в Московской области. У нас большое поголовье, и мы строим новый животноводческий комплекс на 1000 голов. Земля нужна для того, чтобы были свои корма. Если нет своей земли — весь животноводческий бизнес можно закрывать, потому что грубые сочные корма не навозишься, это невыгодно», — говорит фермер.
В этом году «Ферма Цветковых» получила еще один участок земли без торгов.
Сейчас Цветковы выпускают около 30 видов продукции — это молоко, кефир, ряженка, разные сыры и другое. В 2019 году начали развивать агротуризм и одними из первым получили грант от Минсельхоза России. Сейчас на ферме идет строительство модульных домиков для туристов. Уже проводятся экскурсии с дегустациями.
Юрий Цветков говорит, что основные слагаемые успеха семейной фермы — это честность, трудолюбие и ответственность. И если работа не пугает, государство может оказать значительную поддержку в реализации задуманного.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся земля, предназначенная для сельского хозяйства, должна работать — это важное условие развития отрасли. Начиная с 2014 года, в регионе вводят от 20 до 40 тысяч гектаров залежных земель ежегодно. Эта работа продолжается.
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