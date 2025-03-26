Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Люберцах 29–30 марта

В эти выходные во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах состоятся всероссийские соревнования по мас-рестлингу. Участниками станут более 300 атлетов из 30 регионов страны.

Открытие турнира состоится в два часа дня в субботу, 29 марта. Абсолютный чемпионат России проведут на следующий день.

Люберцы на состязаниях представят 18 спортсменов. Они выступят в поединках по бесконтактному единоборству.

Отметим, что мас-рестлинг является национальным видом спорта Якутии. Его признали и ввели в Российской Федерации в 2003 году в реестр видов спорта как национальный.

Позже, в 2017 году, мас-рестлинг стал видом спорта России. Чтобы победить, спортсмен должен вырвать палку из рук противника или перетянуть его.

По правилам поединок идет до двух побед. Обычно проводятся два или три раунда.

Ранее мы рассказывали о том, что спортсмены из Люберец выиграли 15 медалей на фестивале «Мастера спорта».