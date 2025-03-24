Спортсмены из Люберец выиграли 15 медалей на фестивале «Мастера спорта»

Соревнования состоялись в Лужниках. Фестиваль традиционно проводится под эгидой известного бодибилдера Дмитрия Яшанькина.

Мас-рестлеры из городского округа Люберцы блестяще выступили на турнире, завоевав 15 медалей разного достоинства: восемь бронзовых, три серебряные и четыре золотые.

Глава городского округа Владимир Волков поздравил спортсменов и их тренеров с этим высоким достижением и пожелал новых побед.

В рамках фестиваля также прошел открытый турнир для всех желающих. В соревнованиях могли принять участие и ветераны в возрасте старше 40 лет.

Первый вице-президент федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров отметил, что поединки были захватывающими и очень техничными.

Напомним, в субботу, 29 марта, Люберцы будут принимать чемпионат России по мас-рестлингу. Соревнования пройдут во Дворце спорта «Триумф».