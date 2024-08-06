Чемпионат России по гребле прошел в Богородском округе

Открытый чемпионат России среди ветеранов по гребле на байдарке и каноэ прошел в Старой Купавне. В нем приняли участие спортсмены из 34 городов страны.

Соревнования проходили со 2 по 4 августа на базе физкультурно-спортивного комплекса «Купавна». Турнир собрал более 190 участников. Побороться за победу приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Тулы, Твери, Волгограда, Пскова, а также Республики Беларусь и Туркменистана.

Старую Купавну представляла команда из 12 человек. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов спорта проводились уже в девятый раз. Спортсмены Богородского округа завоевали 31 золотую, 14 серебряных и девять бронзовых медалей в разных возрастных категориях и дистанциях.