Чемпионат округа по волейболу прошел в Мытищах

Спортивное мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Дружба» в Мытищах. Каждая игра прошла ярко, непредсказуемо и напряженно.

Соревновательный процесс помог определить команды-чемпионы городского округа. Зрители, увлеченные динамикой событий, активно поддерживали свои команды, что создало незабываемую атмосферу на трибунах.

Вход на мероприятие был организован на безвозмездной основе, что позволило широкой аудитории, включая друзей и членов семей участников, разделить радость спортивного праздника.

Турнир начался в 10:30 утра 2 ноября в спортивном комплексе дружба, расположенном по адресу улица четвертая Парковая, дом 5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.