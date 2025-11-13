Чемпионат и первенство Московской области по самбо прошли в Королеве

Соревнования по боевому самбо состоялись в школе единоборств «Авангард». На турнир приехало более 80 спортсменов из 20 муниципалитетов Подмосковья.

Поединки проходили в напряженной борьбе и изобиловали яркими техническими приемами и тактическими решениями. Каждый спортсмен постарался продемонстрировать все свое мастерство.

Воспитанники спортивной школы «Авангард» из Королева показали отличные результаты. Пять спортсменов стали победителями турнира, еще пятеро завоевали серебряные медали, а двое — бронзовые.

Победители турнира получили право войти в состав сборной Московской области и представлять регион на чемпионате Центрального федерального округа, который пройдет в Брянске в декабре.

Ранее воспитанники спортивной школы «Авангард» отличились на чемпионате Московской области по самбо, который проходил в Люберцах. Они завоевали сразу три комплекта наград всех достоинств.