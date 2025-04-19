Чемпион мира по пляжному футболу проведет мастер-класс для вратарей в Люберцах

В Люберцах состоится мастер-класс для представителей местных футбольных школ. Его проведет Денис Пархоменко. Мероприятие состоится 23 апреля.

Участникам продемонстрируют приемы отражения пенальти, буллиталити, лонгшотов и жонглирования двумя мечами. Также они смогут задать чемпиону мира интересующие их вопросы.

«Приглашаем профессиональных футболистов, спортсменов-любителей, а также болельщиков на стадион „Электрон“ 23 апреля», — добавил президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Отметим, что Денис Пархоменко является российским пляжным футболистом, победителем клубного чемпионата мира, бронзовым призером Игр стран СНГ, многократным призером чемпионатов и Кубков России.

Ранее мы рассказывали о том, что спортсмены из Люберец стали призерами областного первенства по баскетболу.