Чайный фестиваль пройдет в парке имени Талалихина в Подольске 5 января

В городском округе Подольск в парке культуры и отдыха имени Талалихина и Детском парке подготовили насыщенную программу для жителей и гостей округа в рамках зимних каникул. С 1 по 7 января здесь пройдут различные мероприятия, объединенные акцией «Территория чудес».

Одним из центральных событий станет «НеобыЧАЙный фестиваль», который состоится 5 января в парке имени Виктора Талалихина в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Для детей старше трех лет и их родителей организаторы подготовили интерактивное выступление воспитанников ДК имени Лепсе, фотозону «Подольское купечество» и игровую программу «За чаем не скучаем» от коллективов СДК «Романцево». Гостей угостят ароматным чаем со сладостями на самоварной станции, а также предложат поучаствовать в тематическом мастер-классе «Чай всему голова». Завершит фестиваль зажигательная танцевальная дискотека.

Ежедневно до 7 января в центральном парке Подольска работает новогодняя ярмарка. С 12:00 до 19:00 здесь можно приобрести уникальные подарки ручной работы, праздничные угощения и сувениры. Также в парках округа организованы занятия по скандинавской ходьбе, творческие мастер-классы, уроки вязания и другие активности.

Для создания праздничного настроения в парках оформлены зимние фотозоны и украшены елки. В парке имени Талалихина работает каток с прокатом коньков. Первого января на катке прошло ледовое гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое стало настоящим подарком для жителей. Со 2 января артисты учреждений культуры организуют интерактивные программы «Сказки водят хоровод», включающие подвижные игры, мастер-классы, вечеринки с Дедом Морозом и Снегурочкой, квесты, конкурсы, флешмобы и дискотеки на льду.