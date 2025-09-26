Будущую карьеру детей обсудили с родителями выпускников в Балашихе

Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки городского округа Балашиха Ольга Егерева встретилась с родителями учеников девятых и 11-х классов в школе № 5. Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», направленного на поддержку старшеклассников в выборе профессионального пути и построении успешной карьеры на территории родного города.

В ходе встречи родители получили подробную информацию о ведущих предприятиях Балашихи и возможностях трудоустройства для молодых специалистов. Особое внимание было уделено состоянию и перспективам местного рынка труда, а также промышленному потенциалу округа. В Балашихе развиты машиностроение, металлообработка, авиационная, химическая и пищевая промышленность, что создает широкий спектр рабочих мест и карьерных возможностей.

Ольга Егерева подчеркнула важность целевого обучения, которое предоставляют крупные промышленные предприятия. Выпускники школ имеют возможность заключить договоры с предприятиями для целевого поступления в ведущие технические вузы страны, такие как МГТУ имени Баумана, МЭИ, МАИ, Московский Политех и другие.

Проект «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» также включает проведение профориентационных тестирований и диагностики, помогающих школьникам определить свои профессиональные склонности и сделать более осознанный выбор будущей профессии.

Инициатива администрации Балашихи направлена на укрепление связей между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями, что способствует развитию кадрового потенциала округа и помогает молодежи строить успешную карьеру, оставаясь работать и развиваться в родном городе.