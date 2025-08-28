Будущих первоклассников поздравили в Лобне

В администрации городского округа Лобня состоялось торжественное вручение подарков детям, которые в этом году впервые сядут за школьные парты. Мероприятие прошло для ребят, чьи родители трудятся в сфере образования и в администрации города.

Семьи встретили глава городского округа Анна Кротова, первый заместитель Владимир Зиновьев и заместитель Александр Коробкин.

Анна Владимировна пообщалась с детьми и поздравила их с наступающим Днем знаний. Она отметила, что учеба в школе — это прекрасная и очень ответственная пора, наполненная новыми открытиями, интересными начинаниями и, конечно, упорным трудом.

Глава пожелала родителям терпения, понимания и гордости за успехи своих детей, а всем работникам образования — творческих успехов, профессиональных достижений и крепкого здоровья.

«Для моего сына это было очень волнительно — впервые посетить такое важное мероприятие. Спасибо за внимание и подарки», — поделилась впечатлениями педагог Альбина Амангулова.

Каждому будущему ученику был вручен полезный и яркий набор первоклассника.