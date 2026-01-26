Бронзу областного турнира знатоков завоевал Воскресенск

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В Сергиевом Посаде прошел масштабный областной турнир «Новогодняя битва умов — сканворд» для участников программы «Активное долголетие». Побороться за звание лучших эрудитов собрались 250 человек из девяти городских округов Подмосковья.

Фестиваль интеллектуального досуга, организованный 24 января Комплексным центром социального обслуживания «Сергиево-Посадский», предложил гостям насыщенную программу. День начался с игр-разминок по разгадыванию шарад, продолжился праздничными хороводами и творческим мастер-классом по изготовлению елочных игрушек.

Кульминацией стал сам турнир, где команды сражались над хитроумными сканвордами со скрытыми буквами для составления финального слова.

По итогам напряженной борьбы жюри определило победителей: первое место заняла команда «Домодедовские сударыни», второе — «Мытищинский нейропровод», а почетное третье — «Мудрая сова» из Воскресенска.